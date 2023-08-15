明确遛狗时间！涧西区发布最新公告

昨日，涧西区人民政府网站发布公告称，根据《洛阳市养犬管理条例》规定和涧西区实际情况，涧西区行政区域内九都路以北(含)丝绸大道以东(不含)，九都路以南(不含)西南环高速路以东(不含)区域拟划定为养犬管理重点区域。

昨日，涧西区人民政府网站发布公告称，根据《洛阳市养犬管理条例》规定和涧西区实际情况，涧西区行政区域内九都路以北(含)丝绸大道以东(不含)，九都路以南(不含)西南环高速路以东(不含)区域拟划定为养犬管理重点区域，并明确携犬出户时间为每日20时至次日7时。

具体内容如下：

关于划定养犬管理区域的公告

《洛阳市养犬管理条例》已于2023年1月1日起施行，养犬管理依规定按照重点管理区和一般管理区施行分区域管理。《洛阳市养犬管理条例》第四条规定，重点管理区为市、县、区建成区及实行城市化管理的区域，一般管理区为重点管理区以外的其他区域。

根据《洛阳市养犬管理条例》规定和涧西区实际情况，涧西区行政区域内九都路以北(含)丝绸大道以东(不含)，九都路以南(不含)西南环高速路以东(不含)区域拟划定为养犬管理重点区域；行政区域内其他区域拟划定为养犬管理一般管理区域。特此公告！

洛阳市公安局涧西分局

2023年10月19日