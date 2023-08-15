重阳节前，他们把关爱和服务送到老人“家门口”

“瞧一瞧，看一看，这边有义诊、免费理发和美甲。叔叔阿姨，有需要的都请过来……”19日，洛阳市涧西区洛铜社区活动广场热闹非凡，一场以“爱老、孝老、敬老”为主题的重阳节活动举办。

“瞧一瞧，看一看，这边有义诊、免费理发和美甲。叔叔阿姨，有需要的都请过来……”19日，洛阳市涧西区洛铜社区活动广场热闹非凡，一场以“爱老、孝老、敬老”为主题的重阳节活动举办。

当日，洛铜社区联合爱心商家、结对共建单位通过设摊的形式，为老年群体提供量血压、测血糖、免费理发、政策咨询等服务，把关爱送到老人“家门口”。

“活动很好，希望多举办一些！”在活动现场，63岁的王雪梅体验完做美甲后，又来到理发摊位排队，大家边等边聊，一片欢声笑语。

今年以来，洛铜社区积极联合辖区单位，不断扩大参与社区治理的共建“朋友圈”，通过开展居民喜闻乐见的活动凝心聚力，鼓励辖区居民积极参与社区治理创新。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 岳媛 文/图)