如何将房产变更到子女名下？洛阳市税务局详答

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：单位集资房即将取得房产证，如何将房产变更到子女名下？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：单位集资房即将取得房产证，如何将房产变更到子女名下？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：单位集资房即将取得房产证，如何将房产变更到子女名下？ 洛阳市税务局回复：可以用以下三种方式变更到子女名下。 正常买卖 1.卖方：个人所得税1%或者20%(满五年家庭唯一住房可以减免)，增值税5.3%(满两年可以减免)。 2.买方：（1）对个人购买家庭唯一住房(家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同)，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税； （2）对个人购买家庭第二套改善性住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按2%的税率征收契税； （3）对个人购买家庭三套及以上住房，合同签订在2021年9月1日以前的，住房权属转移契税适用税率为4%；合同签订在2021年9月1日及以后的，住房权属转移适用税率为3%。其他房屋和土地权属转移契税适用税率为4%。 直系亲属买卖 该种买卖行为属于买卖双方自定义价格过户，涉及税费税率与正常买卖一样。 房产赠与 主要涉及契税，合同签订在2021年9月1日以前的，契税适用税率为4%；合同签订在2021年9月1日及以后的，契税适用税率为3%。 >>>点击查看原帖⑥