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如何将房产变更到子女名下？洛阳市税务局详答
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.20 11:16

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：单位集资房即将取得房产证，如何将房产变更到子女名下？

　　洛阳市税务局回复：可以用以下三种方式变更到子女名下。

　　正常买卖

　　1.卖方：个人所得税1%或者20%(满五年家庭唯一住房可以减免)，增值税5.3%(满两年可以减免)。

　　2.买方：（1）对个人购买家庭唯一住房(家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同)，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税；

　　（2）对个人购买家庭第二套改善性住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按2%的税率征收契税；

　　（3）对个人购买家庭三套及以上住房，合同签订在2021年9月1日以前的，住房权属转移契税适用税率为4%；合同签订在2021年9月1日及以后的，住房权属转移适用税率为3%。其他房屋和土地权属转移契税适用税率为4%。

　　直系亲属买卖

　　该种买卖行为属于买卖双方自定义价格过户，涉及税费税率与正常买卖一样。

　　房产赠与

　　主要涉及契税，合同签订在2021年9月1日以前的，契税适用税率为4%；合同签订在2021年9月1日及以后的，契税适用税率为3%。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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