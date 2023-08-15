洛阳扎实推进经济普查 提升补充登记知晓度

记者近日从市统计局获悉，当前，全市正扎实推进经济普查单位清查查疑补漏工作，截至目前已登记法人及产业活动单位18万余家，登记从事第二、第三产业的个体经营户42万余户。

记者近日从市统计局获悉，当前，全市正扎实推进经济普查单位清查查疑补漏工作，截至目前已登记法人及产业活动单位18万余家，登记从事第二、第三产业的个体经营户42万余户。 记者近日从市统计局获悉，当前，全市正扎实推进经济普查单位清查查疑补漏工作，截至目前已登记法人及产业活动单位18万余家，登记从事第二、第三产业的个体经营户42万余户。 为有效组织和高效实施第五次全国经济普查工作，我市精心部署、精准施策，把握普查重点环节，确保普查数据质量。各部门加强联动，细化分解任务，极大提高了全市单位补充登记率。另外，为有效提升补充登记知晓度，全市上下加强宣传，借助掌上洛阳客户端、洛阳网、洛阳晚报官微等新媒体平台，以及各单位官方网站、微信公众号等，及时发布《洛阳市第五次全国经济普查单位清查补充登记公告》，营造良好氛围。 市经普办有关负责人表示，将继续深入做好单位清查查疑补漏，为下一步普查登记工作打下坚实基础。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 王涛涛 吴梦潇)