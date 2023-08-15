洛阳市中心血站向5所高校捐献爱心助学基金

昨日，市中心血站向5所高校捐献15万元爱心助学基金，用于资助品学兼优的贫困学生顺利完成学业。

昨日，市中心血站向5所高校捐献15万元爱心助学基金，用于资助品学兼优的贫困学生顺利完成学业。

我市先后13次荣获“全国无偿献血先进市”称号，这份荣誉离不开各高校师生的支持。2022年，我市超过10万人参与无偿献血，其中有万余名献血者为高校师生，他们时刻准备伸出臂膀捐献血液，挽救垂危生命。

市中心血站有关负责人说，为回报社会和高校师生对无偿献血工作的支持，市中心血站自2003年开始设立爱心助学基金，迄今已为驻洛高校捐献资金195万元，资助超过4000名品学兼优的贫困学生完成学业。今年，市中心血站一次性捐献15万元爱心助学基金，助力河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院、洛阳职业技术学院、洛阳科技职业学院等5所高校的贫困学子圆梦。

当日，市中心血站还举行了一场特殊的颁奖仪式。在众多献血的学子中，有多名留学生的身影，他们虽身在异国他乡，依然积极参与无偿献血，用行动书写深厚的跨国友谊。为表彰这种大爱，市中心血站首次设立并向8名留学生献血者颁发“洛阳市无偿献血友谊奖”。“非常惊喜，非常意外，我们将继续参与无偿献血。”获奖者之一、河南科技大学临床医学专业的印度留学生赵龙说。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李冬 刘亚敏)