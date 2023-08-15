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洛阳市科技局17个科技惠企“大礼包”等您来拿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.20 09:03

　　高新技术企业如何申请20万元奖励？河洛高层次创新创业人才(团队)如何获得最高5000万元股权投资？这些问题将获得“一站式”解答！

　　记者昨日从市科技局获悉，为进一步推动科技惠企政策落实落地，市科技局将围绕17条科技类惠企政策加大政策解读培训力度，年底前开展政策解读培训20场、助企帮扶服务100次，培训各类科技管理人员3000人次以上，实现由“人找政策”向“政策找人”的有效转变。

　　政策的生命力在落实。今年以来，市科技局积极推动政策宣传，已举办5场成果直通车活动，开展14场政策解读培训；联合洛阳日报社等媒体举办“科技大讲堂——政策解读”等活动，通过掌上洛阳视频号、市科技局微信公众号等平台面向社会发布，培训人员超10万人次；编印《市科技局惠企政策汇编》1000余本，通过政策宣讲会、入企宣传等途径广泛发放，扩大政策知晓面和覆盖面。

　　下一步，市科技局将围绕推动惠企政策落实落地，进一步落实完善局领导包联县区及重点企业机制，构建“点—线—面”一体的政策宣传普及体系，深化“万人助万企”活动成效，让政策效应释放得更加充分，为现代化洛阳建设提供更加坚实的人才支持、创新支撑。

　　17条科技类惠企政策主要分为

　　创新主体、创新平台(载体)、创新人才(团队)引育、关键核心技术攻关、科技成果转移转化等五大类。

　　1.创新主体类政策

　　主要奖励符合条件的高新技术企业、科技型中小企业、“瞪羚”企业和创新龙头企业等。

　　例如，对首次通过高新技术企业、省“瞪羚”企业、省创新龙头企业认定的，一次性分别奖励20万元、50万元、100万元。

　　对通过重新认定的高新技术企业，一次性奖励10万元。

　　2.创新平台(载体)类政策

　　主要支持各类研发平台、创新创业载体、中试基地等。

　　例如，对新建国家级、省级工程技术研究中心、重点实验室等研发平台的，分别一次性奖励100万元、30万元。

　　对经市级备案、首次通过省级认定(备案)的科技企业孵化器(大学科技园、新型研发机构)、专业化众创空间、众创空间(星创天地)等创新创业载体，分别一次性奖励80万元、30万元、20万元。

　　3.创新人才(团队)引育类政策

　　主要围绕河洛青年创新创业人才、洛阳市科技领军人才、河洛高层次创新创业人才(团队)等人才计划展开。

　　例如，对河洛高层次创新创业人才(团队)，我市采用“投贷联动+事后奖补”方式给予其最高5000万元股权投资、最高2000万元“科技贷”贷款额度和最高200万元事后奖补。

　　4.关键核心技术攻关类政策

　　主要支持重大科技创新、社会发展公益、乡村振兴公益和核心技术攻关等科技专项。

　　例如，对单个重大科技创新专项市财政最高支持500万元，对社会发展公益、乡村振兴公益、核心技术攻关专项，市财政最高支持50万元。

　　5.科技成果转移转化类政策

　　主要奖励国家级、省级技术转移示范机构，以及技术交易活动等。

　　例如，对新认定的国家级、省级技术转移示范机构分别一次性奖励30万元、10万元。

　　对促成市内外技术成果在市内转移转化的市级以上技术转移机构，按技术交易额的2%奖励，每家机构每年最高奖励100万元。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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