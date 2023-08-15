切实提升邻里中心建设运营水平 持续增强群众获得感幸福感安全感

昨日，市委常委徐超文调研邻里中心建设运营情况并组织召开座谈会，听取相关情况汇报，对下一步工作进行部署。 昨日，市委常委徐超文调研邻里中心建设运营情况并组织召开座谈会，听取相关情况汇报，对下一步工作进行部署。 徐超文先后到洛龙区石油社区邻里中心、老城区隧道社区邻里中心、瀍河区利民街社区邻里中心、瀍河区片区级邻里中心等，实地察看邻里中心建设运营情况。在随后召开的座谈会上，市直相关委局、相关城市区基层代表和社会企业代表分享交流邻里中心建设运营情况，针对当前面临的突出问题，共同探讨解决策略。 徐超文强调，要深入学习贯彻中央、省委、市委相关部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，把邻里中心作为高质量创建全国文明城市和城市提质的里子工程，作为加快社区建设的治理平台，聚焦邻里中心建设运营，主动问需于民，引导群众参与，引入市场机制，共同答好邻里中心常态长效运营答卷。要坚持为民导向、问题导向，牢记为群众服务的初心和使命，牢固树立有解思维，及时在基层一线发现问题，分层分类分级解决问题，切实提升邻里中心建设运营水平。要坚持市场化思维、创新思维和系统思维，聚焦群众多样化需求，积极引入市场主体和多元业态，围绕邻里中心建设运营的难点堵点，因地制宜探索可推广可复制的经验，推动邻里中心良性发展，真正做到便民利民惠民，持续增强群众获得感幸福感安全感。 市委常委、瀍河区委书记陈功参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 李玉丹 通讯员 陈志强)