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洛阳市委巡察工作领导小组召开第四轮巡察情况汇报会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.20 08:37

　　昨日，市委巡察工作领导小组召开会议，集中学习习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述，听取十二届市委第四轮巡察情况汇报，研究下一步工作。市委常委、市纪委书记、市委巡察工作领导小组组长祁建峰主持会议并讲话，市委常委、组织部部长、市委巡察工作领导小组副组长王森出席会议。

　　会议认为，十二届市委第四轮巡察坚守政治巡察职能定位，对市总工会、市工商联等11家群团组织和市民政局开展常规巡察，对就业创业资金、困难群体救助资金开展专项巡察，强化纪巡协同，注重边巡边改、巡改一体，有力推动了党中央和省委、市委重大决策部署落地见效。

　　会议强调，要把精准发现问题作为首要职责，准确把握党中央关于巡视巡察“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”工作方针，深入查找影响经济社会高质量发展的突出问题，始终做到利剑高悬、震慑常在。要把推动解决问题作为重要任务，压紧压实被巡察党组织整改主体责任和“一把手”第一责任人责任，加强整改日常监督，确保巡察反馈问题真改实改、取得实效。要把提升巡察质效作为努力方向，坚持守正创新，强化“有解”思维，推动共性问题、深层次问题得到有效解决。要把依规依纪依法作为根本底线，全面客观研判，准确界定责任，精准定性问题，确保巡察工作经得起历史和实践检验。

　　会议还听取了市纪委监委、市委组织部履行巡察整改监督责任情况汇报，以及下一轮市委巡察工作建议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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