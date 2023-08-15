发挥人大职能作用 助力邻里中心和乡里中心建设

18日至19日，市人大常委会主任李保国带队调研我市邻里中心和乡里中心建设情况。 18日至19日，市人大常委会主任李保国带队调研我市邻里中心和乡里中心建设情况。 李保国一行先后前往新安县、宜阳县、老城区、瀍河区，实地察看当地部分邻里中心和乡里中心建设情况，并主持召开座谈会，围绕建设工作的重点、难点进行研讨交流，探索创新运营模式。 李保国指出，抓好邻里中心建设是优化公共资源配置、提升城市功能品质的重要抓手，是密切党群干群关系、提升基层治理能力、夯实高质量发展基层基础工作的重要途径。要坚定不移贯彻落实好市委部署要求，坚持党建引领，聚焦基层治理体系和治理能力现代化，不断丰富和完善“党建+邻里中心”“党建+乡里中心”功能，围绕城市社区、农村基层治理的痛点难点问题，尽快建好用好邻里中心、乡里中心平台，持续提升基层治理效能。要坚持问需于民，准确把握不同群众多元化需求，因地制宜布局相关业态、完善配套服务设施，切实提升服务供给的针对性有效性，将邻里中心和乡里中心打造成便民惠民的综合服务体，持续提升群众获得感幸福感。要加快引入市场机制，坚持运营前置，吸引市场主体进驻，创新探索市场化运营模式，形成可复制、可推广、可持续的运营经验，推动邻里中心建设运营常态长效。要充分发挥人大立法监督职能优势，围绕邻里中心和乡里中心建设运营开展立法调研和监督问责，用“立得住、行得通、真管用”的立法内容和切实有效的监督，保障邻里中心和乡里中心建设运营科学化、规范化，真正发挥服务保障民生作用，助力现代化洛阳建设。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)