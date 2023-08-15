洛阳市委政法委员会全体（扩大）会议召开

昨日，市委政法委员会第3次全体(扩大)会议暨市委全面依法治市委员会司法协调小组会议召开。市委副书记、政法委书记杨骁主持会议并讲话。

昨日，市委政法委员会第3次全体(扩大)会议暨市委全面依法治市委员会司法协调小组会议召开。市委副书记、政法委书记杨骁主持会议并讲话。

会议传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示精神，听取市政法各单位有关工作和信访工作情况汇报，通报政法重点工作情况，部署下一步重点工作。

会上，按照学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育要求，杨骁围绕认真学习贯彻习近平法治思想、推动各项工作法治化，同与会同志交流了学习体会。

杨骁指出，要深刻领悟习近平法治思想的精髓要义，有效发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，切实增强厉行法治的政治担当和行动自觉，为现代化洛阳建设保驾护航。要吃透全面依法治国基本精神，把握核心要义、明确工作要求，做到学思悟贯通、知信行统一，紧紧抓住着力点和突破点，攻坚克难、务求实效，用法治保障人民生命安全和身体健康。

杨骁强调，要强化法治保障，加大知识产权保护力度，加强对重点领域风险隐患排查，全面提升涉企法律服务实效，优化提升法治化营商环境。要用好法律武器，依法严厉打击危害政治安全、涉黑涉恶、电信网络诈骗等违法犯罪，着力营造安全稳定的政治社会环境。要加强制约监督，坚决纠治司法执法突出问题，广泛听取人大代表、政协委员意见建议，更好接受人民监督，积极回应社会关切。要增强法治思维，着力提升各项工作法治化水平，自觉在法治轨道上运用法治思维和法治方式推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险。要促进执法司法公开、规范、公正、高效，依法依规解决好群众合理诉求，努力实现执法司法行为最优、执法司法效果最佳，促进法律效果和社会效果相统一。

市领导张武清、徐哲、封勇参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)