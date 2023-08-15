谨防上当受骗！新奥燃气缴费请认准官方渠道

昨日，“洛阳新奥燃气”微信公众号发布消息称，近期各地朋友圈内出现燃气代充值缴费优惠活动，此行为并非洛阳新奥燃气组织，请市民仔细甄别，谨慎选择。
昨日，“洛阳新奥燃气”微信公众号发布消息称，近期各地朋友圈内出现燃气代充值缴费优惠活动，此行为并非洛阳新奥燃气组织，请市民仔细甄别，谨慎选择。
昨日，“洛阳新奥燃气”微信公众号发布消息称，近期各地朋友圈内出现燃气代充值缴费优惠活动，此行为并非洛阳新奥燃气组织，请市民仔细甄别，谨慎选择。
洛阳燃气公司目前缴费渠道有市区新奥燃气营业厅、洛阳新奥燃气公众号、e城e家App|小程序、支付宝、新奥95158网厅小程序，请选择正规渠道进行缴费充值，以免上当受骗。具体通知如下：
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