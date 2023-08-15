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4人为偷车给监控做手脚 最终难逃法网
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.20 08:17

　　18日上午，在洛龙公安分局龙门派出所，办案民警忙着整理追回来的4辆被盗电动车，准备返还车主。近期，一盗窃电动车的团伙疯狂作案，作案时担心被拍，还对监控做手脚，但最终难逃法网。

　　14日上午，办案民警陈志远接到辖区群众报警称，在南山大道附近某小区，有一辆电动车被盗。他与同事到达现场得知，小区居民张先生家的电动车在车棚停放，早上准备骑车送孩子去学校，却发现电动车不翼而飞，他在附近找了一圈没找到，怀疑被盗。

　　陈志远了解到，被盗电动车平时由张先生的爱人使用，本月5日停放车棚后多日未骑。为了骑车方便，其将车钥匙放在车把下方的储物盒里，上面用抹布盖着。“被盗电动车是车主七八年前购买的。”陈志远说，车棚安装有监控，但被人做了手脚，监控面朝了墙壁。

　　当日下午，陈志远等人又接到一起电动车被盗的警情，事发地位于兴洛东街某小区。据车主涂先生反映，13日下午，其将电动车停放在地下停车场，离开时忘拔车钥匙，次日准备骑车上班时，发现电动车被盗，这辆车是其几个月前花3600元购买的。

　　办案民警发现，停车附近的监控也被人做了手脚，监控面朝了墙壁，判断两起案件系同一伙人所为。不过，民警通过小区门口的监控，很快锁定了4名男子。16日下午，他们发现其中两名犯罪嫌疑人在地铁2号线八里堂站出没，立即赶过去，将人抓获。

　　根据被抓获的杨某、孙某供述，民警将其同伙赵某、蔡某抓获，追回部分被盗电动车。据4人交代，他们先到小区踩点，看哪辆电动车车钥匙未拔，趁机实施作案，为逃避公安机关打击，他们还将现场的监控转向别处。目前，民警还抓获了两名收赃人员，此案正在进一步调查中。

　　民警提醒市民，停放电动车时，一定要拔掉车钥匙，并给车上大锁，以免被偷车贼盯上。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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