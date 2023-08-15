老人上山采野韭菜晕倒 宜阳县消防队员用担架救人

近日，记者从宜阳县消防救援大队得知一件事儿：一位70多岁的老太太到山上采野韭菜时，突发疾病晕倒，消防队员立即展开紧急救援。

消防队员展开救援

近日，记者从宜阳县消防救援大队得知一件事儿：一位70多岁的老太太到山上采野韭菜时，突发疾病晕倒，消防队员立即展开紧急救援。

10日15时许，宜阳县消防救援大队兴宜路消防救援站接到群众求助称，在该县城关镇锦屏山上，有一位老人被困在半山腰，急需救援。指导员喻陈晨与队友立即出动，前往现场展开紧急救援。“山上荆棘丛生，崎岖难走，根本没有路。”喻陈晨说，他们携带装备艰难地到达老人被困位置，只见老人躺在杂草丛中，双眼紧闭，面色苍白，同伴在一旁束手无策，好在老人意识清醒。

喻陈晨和队友小心翼翼地将老人抬上多功能担架，用救援绳索进行固定，然后将老人抬下山。经过近一个小时的紧张救援，消防队员将老人营救下山并送往医院救治。

喻陈晨事后得知，这位老太太今年70多岁，事发当日，老人与几个同伴上山采野韭菜，突然肚子疼，紧接着晕倒在地，同伴赶紧报警求助。目前，老人已无大碍。

消防队员说，最近有不少老人到山上采野韭菜或摘酸枣，导致意外发生，因此提醒大家，平时注意家中老人去向，最好不要让老人上山，尤其不要到未经开发的区域，以免摔伤或出现其他意外。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 李朋辉 王倩 文/图)