环卫工捡到10万元“巨款” 洛阳民警为其拾金不昧精神点赞

谁那么豪横，将巨款丢进垃圾箱？最近，宜阳的环卫工白建芳在清理垃圾箱时，捡到10万元“巨款”，他毫不犹豫地将“钱”交给了民警。

白建芳清理垃圾箱时捡到十万元“巨款”

谁那么豪横，将巨款丢进垃圾箱？最近，宜阳的环卫工白建芳在清理垃圾箱时，捡到10万元“巨款”，他毫不犹豫地将“钱”交给了民警。民警调查发现，这笔“钱”其实是魔术道具。

白建芳今年67岁，是宜阳县城市管理局下辖单位宜阳县环境卫生服务中心的一名环卫工。15日17时许，他在锦屏北路一小区附近清扫完道路，又去清理路边的垃圾箱。他将垃圾箱里的垃圾倒进布袋后，提布袋时感觉比以往重了许多。“我以为里面有砖头。”白建芳说，他用手扒拉了一下布袋里的垃圾，竟然发现一捆厚厚的“现金”，上面写着“中国农业银行”“壹拾万元整”等字样。

面对这笔10万元“巨款”，白建芳心跳不由地加速，但他未想过将这笔“钱”据为己有，而是考虑到失主肯定很着急，便赶紧向带班领导牛贺锋汇报此事。牛贺锋接到白建芳的电话赶到现场后，帮白建芳拨打了110报警。

随后，民警赶到现场。经民警鉴定，这10万元“现金”其实是魔术道具，只不过从外表看十分逼真，几乎跟真钱无异，唬住了大家。

虽然是误会一场，但白建芳拾金不昧的精神，依然值得点赞！(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 水淼磊 马晓睿 文/图)