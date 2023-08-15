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偃师区大口村：豌豆尖抢“鲜”上市 闯出致富新路

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.20 08:16
采摘豌豆尖

　　10月，如画的田野洋溢着丰收的喜悦。在偃师区大口镇大口村一处家庭农场里，一种本地罕见的“嫩芽菜”迎来了采摘季，农户在田间穿梭，绿油油、水灵灵的芽尖一会儿就装满了一筐。

　　“这叫豌豆尖，一般在云南、贵州等地种植，北方地区不多见。”53岁的袁会战是这家农场的负责人，17日，张罗着又一车豌豆尖发往北京、上海等一线城市，他疲惫的脸上难掩欣慰之情。

　　种植豌豆尖，对袁会战来说是个不小的挑战。“咱们这儿没有种植先例，气候、土质是否适合也不知道，完全是摸着石头过河。”袁会战说，自己经营了十几年家庭农场，从传统农业一步步发展起软籽石榴、葡萄、大樱桃等特色种植业，土地流转规模逐渐扩大至300亩，“目标只有一个，就是让祖祖辈辈耕耘的良田能有更大的收益”。

　　看好豌豆尖，就是因为它的高收益。在一次外出考察时，袁会战认识了这种“嫩芽菜”：“它营养丰富，味道清香，在一些大城市的高档超市和饭店，有时候卖得比肉还贵。”

　　这样的好东西，咱为啥不试着种种？说干就干，袁会战多方联系，从云南引进优质高山豌豆种，今年一开春，一口气种了30多亩。因为销售目标是一线城市高端市场，为保证产品“绿色有机无公害”的品质，他坚持全程不打农药、使用有机肥料，繁琐的育秧、除草、施肥、灌溉步骤，一样也不能马虎。袁会战说，农场的第一批豌豆尖在4月采摘，尽管量不大，却得到客户一致好评，这让他信心十足。

　　8月底，袁会战的第二批豌豆种下了地。这一次，他将种植规模直接扩大到了70亩。“市场有需要，咱就有底气。”袁会战介绍，目前，每斤豌豆苗卖给蔬菜批发商的价格是十几元，一亩地的产值在3000元左右，“算是闯出了一条致富新路”。

　　随着产量、销量持续上涨，袁会战在村里建了蔬菜包装、加工车间，越来越多的村民加入采摘、包装的队伍，进一步拓宽了就业路、增收路。大口村村民李苗会聊起豌豆尖满心欢喜：“我采摘得慢，一天能有七八十元的收入，手快的人一天能挣100多元。”如今，袁会战发展的豌豆尖种植产业，从育秧、田间管理到采摘、包装，已形成相对完整的产业链，每天用工可达60人。

　　“如果行情持续向好，明年我们计划进一步扩大种植面积。”袁会战说，期待产自洛阳的豌豆尖发展成本地优势农产品，开拓更多的销售市场，带动乡亲们奔向共同富裕。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 武雅倩 陈鹏飞 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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