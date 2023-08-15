昨日，记者从市图书馆获悉，2023“全省第四届微视频大赛”征集活动启动，市图书馆即日起面向社会征集相关作品。

昨日，记者从市图书馆获悉，2023“全省第四届微视频大赛”征集活动启动，市图书馆即日起面向社会征集相关作品。

本次大赛由省文化和旅游厅主办，省图书馆承办，主题为“行走河南·读懂中国”，参赛作品应紧扣大赛主题，积极向上，以微视频的形式记录河南省的风土人情、文化底蕴，展现文化、生态、人民生活、城乡建设等方面发生的深刻变化，弘扬时代风貌和社会主义核心价值观。

微视频时长应为3分钟至5分钟，有意参赛的读者可将微视频作品发送至lystsgxchdb@126.com，征集截止时间为11月7日，咨询电话61289116。市图书馆将组织评委对征集作品进行初评，并选取优秀作品参加本次大赛。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张炜)