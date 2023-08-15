洛阳二外“牵手”法国高校开展师生交流教育合作

“洛阳是一个文化深厚、开放包容的城市，我们将带动更多法国学生来洛学习，也期待洛阳二外师生去法国游学。”

“洛阳是一个文化深厚、开放包容的城市，我们将带动更多法国学生来洛学习，也期待洛阳二外师生去法国游学。”18日，法国巴黎高等科学技术和商业经济学院(简称法国ISTEC高等商学院)与洛阳市第二外国语学校(简称洛阳二外)签订合作协议，该校校长洛朗·普洛金向学子们发出邀请。

当日，经法国中法教育交流协会牵线搭桥，洛朗·普洛金一行来洛考察交流，深入了解洛阳二外校园环境、办学特色、艺术课堂，观看学生古筝、陶埙等非遗展演，并与师生围绕语言教学、传统文化等进行互动交流。

据悉，在市委外事工作委员会办公室推荐下，法国ISTEC高等商学院经过多轮考察甄选，最终选择洛阳二外为文化语言教育合作学校。根据协议，双方将共同打造中欧文化语言中心并开展深入合作，增强师生国际视野和语言能力，促进中法教育交流、文明互鉴。目前，洛阳二外已与英国、美国、加拿大等国家多所学校建立友好学校关系。

据悉，在洛期间，法国ISTEC高等商学院还到河南科技大学、洛阳市双语实验学校考察，与我市有关单位和企业座谈交流，探讨对接教育、文旅、卫健等领域深度合作。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 金广川）