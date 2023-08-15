洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳二外“牵手”法国高校开展师生交流教育合作

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.20 08:19

　　“洛阳是一个文化深厚、开放包容的城市，我们将带动更多法国学生来洛学习，也期待洛阳二外师生去法国游学。”18日，法国巴黎高等科学技术和商业经济学院(简称法国ISTEC高等商学院)与洛阳市第二外国语学校(简称洛阳二外)签订合作协议，该校校长洛朗·普洛金向学子们发出邀请。

　　当日，经法国中法教育交流协会牵线搭桥，洛朗·普洛金一行来洛考察交流，深入了解洛阳二外校园环境、办学特色、艺术课堂，观看学生古筝、陶埙等非遗展演，并与师生围绕语言教学、传统文化等进行互动交流。

　　据悉，在市委外事工作委员会办公室推荐下，法国ISTEC高等商学院经过多轮考察甄选，最终选择洛阳二外为文化语言教育合作学校。根据协议，双方将共同打造中欧文化语言中心并开展深入合作，增强师生国际视野和语言能力，促进中法教育交流、文明互鉴。目前，洛阳二外已与英国、美国、加拿大等国家多所学校建立友好学校关系。

　　据悉，在洛期间，法国ISTEC高等商学院还到河南科技大学、洛阳市双语实验学校考察，与我市有关单位和企业座谈交流，探讨对接教育、文旅、卫健等领域深度合作。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 金广川）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    拉伸做到位，筋骨更强健
    拉伸做到位，筋骨更强健
    拉伸做到位，筋骨更强健
        俗话说“筋长一寸，寿延十年”，在日常生活中经常听到“拉筋”的说法，“拉筋”真的能强身健体、延年益寿吗...
  • ·“发热”儿童增多 洛阳儿科专家：不必过于惊慌
  • ·宝宝为何哭闹？快跟医生学“婴”语
  • ·肩膀拉伤，歇歇就能好？
    • 大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
        绿水青山、历史文化……孟津区有着数不清的自然景观与文化景点。黄河生态廊道犹如一条绿色项链，将孟津区的...
  • ·洛城景斑斓 一起赏秋去
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刚刚，洛阳又下雪了 ！【视频】
  • 沁伊高速洛阳段山化枢纽开建【组图】
  • “小区用热户数比例要达到25%”才能供...
  • 洛阳成立人才集团 让人才与城市“双向...
  • 洛阳6个普通干线公路项目主体完工
  • 河南省城镇老旧小区改造工作推进会在...
  • 霜降将至 秋叶绚丽【组图】
  • 持续4天！2023金秋河洛促消费博览会开幕
  • 金科绿都天宸二期燃气迟迟未通？新奥...
  • 洛阳登记注册系统实名认证功能升级
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    隋唐秋韵

    秋清水蔚蓝

    斑头鸺鹠

    湘西杂拍
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605