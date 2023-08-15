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60个环卫工人爱心驿站投用

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.20 08:20
环卫工人在爱心驿站喝水、休息

　　饮水机、纸杯、钢化玻璃桌、凳子、便民服务箱……昨日上午，在位于西工区中州中路与嘉豫门大街交叉口西南侧的建设银行洛阳分行网点，醒目的“环卫工人爱心驿站”红底黑字标识吸引附近的环卫工人来到这里，坐在凳子上休息片刻，喝杯热水。

　　为传递社会各界对一线环卫工人的关爱，当日，全市60个依托建设银行营业网点设立的环卫工人爱心驿站投入使用，打造服务户外劳动者的“避风港”“歇脚地”“加油站”。

　　“这些爱心驿站冬天有暖气，夏天有空调，我们渴了、累了可以到这儿来喝水、休息，我和同事们都感到很温暖。”环卫工人张师傅说。

　　环卫工人爱心驿站根据就近、便民原则设立，方便环卫工人劳动者群体，为他们提供“冷可取暖、热可纳凉、渴可饮水、累可歇脚、急可如厕”等暖心服务。

　　“环卫工人爱心驿站切实解决环卫工人的实际困难，这是一件以人为本、服务一线环卫工人的实事。”市城市管理局环境卫生服务中心相关负责人表示，下一步将努力增设更多环卫工人爱心驿站，让洛阳这座城市更有温度，有效提升城市文明程度。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 胡惠娟 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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