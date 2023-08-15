洛阳首次举办盲人定向行走训练营

16日至18日，由市残疾人联合会、市盲人协会主办，市残疾人职业技能培训学校承办的盲人定向行走训练营在市残联举行，来自我市各县区的30名视障者参加了此次培训。

16日至18日，由市残疾人联合会、市盲人协会主办，市残疾人职业技能培训学校承办的盲人定向行走训练营在市残联举行，来自我市各县区的30名视障者参加了此次培训。

“大拇指放在盲杖上端，虎口朝上，食指在盲杖的一侧伸直……”18日上午，记者来到市残联的培训教室，盲人定向行走培训师贺洋正在为视障学员们讲授最后一课——如何使用盲杖。

盲杖应该在地面敲击几下？敲击范围多大？……贺洋不断提醒学员正确的抓握姿势和盲杖的使用方法，理论和实践相结合的教学方式充分调动了大家的积极性。“不要盲目用力敲击，不然你们明天胳膊会疼得抬不起来！”贺洋提醒学员。

经过3天的学习，视障者们走出去进行实践，以“一名导盲者+一名视障者”的组合形式，在街头检验教学成果。对不少视障人士来说，在结构复杂的大楼里办理业务很困难。因此，此次实践体验最后一站安排在洛阳市民之家。在志愿者的引导下，大家经过无障碍通道，乘坐无障碍电梯，顺利到达接待残疾人士的“绿色窗口”。“以前不敢出门办事，担心万一需要签字，很不方便。”视障者周建军说，现在了解到可以通过拍照、视频的方式代替签字，他心里就有底了。

市盲人协会主席郭洁说，我市约有7万名视障者，群体庞大，这是我市首次举办此类培训，目的是让那些平时想出门却又不敢出门的视障者掌握基本的生活能力、出行技能。接下来，市盲人协会计划带领视障人士开展各类活动，丰富视障者们的日常生活。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠）