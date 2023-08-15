19日，记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，截至目前，洛阳6个普通干线公路项目主体完工，年度计划累计完成92.4%。 省道S240济邓线伊川县彭婆街至水寨国道G343路口改建工程 19日，记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，截至目前，洛阳6个普通干线公路项目主体完工，年度计划累计完成92.4%。 据了解，2023年，洛阳市普通干线公路在建项目共计14个，总计建设里程为246.93公里。目前有6个项目实现主体完工，分别是省道S319夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程、省道S240济邓线下店至西局段改建工程、省道S314虞灵线洛宁崇阳至寻峪段改建工程、省道S240济邓线伊川县彭婆街至水寨国道G343路口改建工程、省道S539偃师山化至顾县营房口改建工程项目、省道S312线陆村十字口至游王段次差路路面改造工程。其他8项工程正在加紧推进。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 杨鹏 文/图）