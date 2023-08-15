《洛阳市洛阳牡丹保护与发展条例》获审查批准 将于2024年1月1日起实施

日前，河南省第十四届人大常委会第五次会议审查批准了《洛阳市洛阳牡丹保护与发展条例》(下称《条例》)，将为洛阳市加强洛阳牡丹保护管理，促进牡丹文化传承，打造牡丹花都，建设北国花城，推动牡丹及其相关产业高质量发展提供法律保障。《条例》将于2024年1月1日起实施。

日前，河南省第十四届人大常委会第五次会议审查批准了《洛阳市洛阳牡丹保护与发展条例》(下称《条例》)，将为洛阳市加强洛阳牡丹保护管理，促进牡丹文化传承，打造牡丹花都，建设北国花城，推动牡丹及其相关产业高质量发展提供法律保障。《条例》将于2024年1月1日起实施。

《条例》分为总则、种植与观赏园建设、产品开发与贸易、文化与传承、保障措施、法律责任、附则七章内容，对洛阳市行政区域内牡丹的保护管理、产业发展和文化传承等活动进行统一规范与管理，为洛阳牡丹保护与发展提供明确指引。

根据《条例》规定，洛阳牡丹种植产业发展将坚持政府引导与市场主导结合、传统生产与调优结构同步、稳定面积与开拓空间并重、科研创新与成果转化协同的原则，加快构建现代化生产体系、科研体系、市场体系，全面推动我市牡丹特色产业转型升级、提质增效。

按照《条例》，洛阳进一步明确牡丹种植产业发展目标，到2025年，牡丹种植产业发展实现区域化、规模化、标准化和品牌化，牡丹种植面积超100亩的企业达到30家以上，形成10个以上牡丹产品知名品牌，建成产业结构合理、基地发育完善、产业链条完整、企业活力强劲、品牌影响较大、增长动力持久的牡丹种植产业体系。

结合《条例》要求，洛阳进一步明确洛阳牡丹保护与发展任务。洛阳将推进牡丹种植产业发展，结合洛阳特色优势，抓牢鲜切花、盆花“风口”产业，提高观赏种苗质量，稳步发展油用牡丹，推进优质高效生产，提高牡丹产品市场占有率和经济效益；加强科技研发创新，坚持以市场为导向，结合生产关键技术需求，发挥高校科研院所和企业自主创新能力，开展科研攻关，推动科研创新成果向产业发展效益转化；推进市场流通建设，搭建营销平台，创建知名品牌，坚持公共品牌和企业产品品牌一体打造，畅通销售渠道，围绕“产”“销”“售”“购”，规划建设辐射全国的牡丹产业信息大数据，为洛阳牡丹产品畅销全国提供支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 张艳艳）