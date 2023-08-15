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启动申报！洛阳加速培育隐形冠军企业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.19 22:36

　　19日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日启动本年度“隐形冠军”(培育)企业申报工作，将通过强化“隐形冠军”企业培育力度，引导企业专注细分领域创新发展，助力建设全国重要的先进制造业基地。

　　申报洛阳2023年度“隐形冠军”培育企业的，须为在本市登记注册、成立3年以上的全市5大先进制造业集群中的中小企业，且满足2022年营业收入在3000万元以上、细分产品销售收入占企业全部业务收入比重在50%以上、细分产品市场占有率位居全省前三等条件。属于全市17条优势产业链上的企业将获得重点支持。

　　在符合“隐形冠军”培育企业要求基础上，满足主导产品在行业细分领域市场占有率位居全国第一、企业具有省级首台套产品或省著名商标、产品关键性能指标处于国内领先水平等条件的企业，将获评洛阳2023年度“隐形冠军”企业。

　　“隐形冠军”企业是指长期专注于某一细分行业产品的研发、生产和经营，在细分市场具有较高市场份额和市场引领地位的中小企业。目前洛阳共有“隐形冠军”及培育企业55家，全部企业2022年营业收入总计为175.6亿元，平均每家企业发明专利数量为22项。后续洛阳将强化精准服务意识，加大扶持力度，力争推动更多中小企业发展成为“隐形冠军”(培育)企业。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃 王燕飞 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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