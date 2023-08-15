持续4天！2023金秋河洛促消费博览会开幕

19日，“青春洛Young 潮享消费”2023金秋河洛促消费博览会在洛阳市体育中心盛大开幕，活动将持续至22日。

19日，“青春洛Young 潮享消费”2023金秋河洛促消费博览会在洛阳市体育中心盛大开幕，活动将持续至22日。

据悉，2023金秋河洛促消费博览会由洛阳市商务局、洛阳市住房和城乡建设局指导，洛阳日报报业集团主办。展会分为四大展区：豪华汽车展区、精品房产展区、家装建材展区、特色品牌展区，覆盖品牌汽车、优质房企、家装家居、二手车、二手房、文旅文创、快消商品、美食餐饮等行业，通过多样化的服务满足消费者不同的消费需求，助力提振当下消费市场的信心，活跃消费市场氛围。

活动首日，豪华汽车展销馆内诸多汽车品牌全线出击，一些刚刚上市的车型首次线下亮相，“零时差”圈粉无数。从新能源汽车到高科技概念车，从传统巨头到创新新锐，各大知名汽车品牌集中亮相，涵盖豪华、自主、国产、合资、新势力等热销品牌，展出车型近千款，包含轿车、SUV、MPV等全系车型。其中，东风、一汽、红旗等各大汽车品牌携长期霸榜的畅销车型悉数登场，比亚迪、欧拉、领克、哪吒、奇瑞等众多新能源品牌扎堆亮相，集中展示“尖板眼”造车新势力。