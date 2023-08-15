18日，河南省城镇老旧小区改造工作推进会在洛阳召开，回顾近年城镇老旧小区改造工作成效，交流分享经验做法，确保高质量完成全省城镇老旧小区改造年度目标任务。 18日，河南省城镇老旧小区改造工作推进会在洛阳召开，回顾近年城镇老旧小区改造工作成效，交流分享经验做法，确保高质量完成全省城镇老旧小区改造年度目标任务。 河南省住建厅副厅长、一级巡视员巩魁生，洛阳市副市长李新红参加。 此次推进会组织各省辖市、济源示范区老旧小区改造工作相关负责人先后走进洛阳市洛龙区龙兴小区、关林片区，老城区莲花寺片区，西工区行署路片区，涧西区滨河新村等地，实地观摩学习洛阳部分老旧小区改造成效。 推进会上，洛阳等地介绍了老旧小区改造经验做法。近年来，洛阳扎实推进老旧小区改造工作，在坚持组团连片改造，统筹抓好邻里中心、社区体育公园建设，创新模式破解电梯加装难题，运用市场机制破解资金难题，推动物业管理、公共服务、社区治理全覆盖等方面取得良好成效。 就扎实做好下步老旧小区改造工作，会议强调，要大力推进“楼道革命”“环境革命”“管理革命”，打造宜居生活环境。要优先解决群众急难愁盼问题和各种安全隐患，补短板强弱项。要以社区为单元统筹实施片区更新改造，建成更多完整社区。要坚持引入市场力量，建立完善“政府统筹、平台参与、市场运作”的工作机制。要注重后期管理和社会综合治理创新，全面提升城市功能品质。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 赵晨熹 李玉丹 文/图)