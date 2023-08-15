“小区用热户数比例要达到25%”才能供暖？洛阳市热力公司回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：热力公司要求首次开通供热的小区用热户数比例要达到25%，请问25%指的是小区总户数吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：热力公司要求首次开通供热的小区用热户数比例要达到25%，请问25%指的是小区总户数吗？

洛阳市热力公司回复：我市在综合考虑刚需购房者用暖需求、能源利用率、供暖效果及系统安全运行等的基础上，规定首次开通供热的小区用热户应达到小区总户数25%以上。这个25%确切的讲，是指小区热力站内的供热机组的供应能力的25%，譬如某个小区1000户，共30层，热力站内的供热机组分为高区、低区两套供热机组，高低、区机组各服务500户，高区用热户120户(不到25%)，低区126户(超过25%)，这种情况下，这小区高区用户暂不能供暖，但低区用户是可以供热。

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