公积金补缴后可正常申请贷款吗？洛阳市住房公积金管理中心回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：因单位原因断缴住房公积金，补缴后是否可以正常申请公积金贷款？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：因单位原因断缴住房公积金，补缴后是否可以正常申请公积金贷款？

市住房公积金管理中心回复：根据《洛阳市住房公积金个人贷款管理办法》的通知(洛管委会〔2020〕3号)：凡在申请公积金贷款前，连续按月足额缴存6个月(含)以上的职工，在购买自住住房时，可申请公积金贷款。缴存起始日的认定以公积金账户开设之日为准。职工因工作变动造成欠缴3个月(含)以内的，在申请贷款时已将欠缴的住房公积金补齐并恢复逐月缴存的，可视同连续缴存。

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