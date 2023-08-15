洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

金科绿都天宸二期燃气迟迟未通？新奥华油燃气公司回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.19 11:09

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在金科绿都天宸买的房，都装修完了，燃气迟迟未通，影响入住，想问是什么原因造成的？

　　新奥华油燃气公司回复：经核实，金科绿都天宸二期在前期地埋检测中发现有树木、路灯占压和污水井安全间距不足等问题，已告知开发商需要整改。我司多次督促开发商进场施工，现又因资金问题迟迟未开始整改。我司设有项目经理，始终跟进该小区的通气进程，待开发商完成整改，我司将优先安排二次验收，无隐患后方可通气，请您耐心等待。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “发热”儿童增多 洛阳儿科专家：不必过于惊慌
    “发热”儿童增多 洛阳儿科专家：不必过...
    “发热”儿童增多 洛阳儿科专家：不必过于惊慌
        近期，“支原体肺炎”话题频出，身边的宝爸宝妈们有的在为已中招的孩子四处求医问药，有的则在防御支原体侵...
  • ·宝宝为何哭闹？快跟医生学“婴”语
  • ·肩膀拉伤，歇歇就能好？
  • ·孩子经常扎马尾 头发会越来越少吗
    • 洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
        桂花香里品秋韵，绚丽景色入目来。寒露过后，洛城各处秋意盎然。
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    		•  
    新闻排行
  • 满负荷试运行！涧西今冬有望用上新热源
  • 洛阳部分公交线路调整
  • 2019年至今，洛阳共改造老旧小区2470个
  • 洛阳小伙儿亮相央视为家乡“代言” ...
  • 帝都国际城小区物业公司“捆绑收费”...
  • 西工区拟招聘公益性岗位人员18名
  • 徐衣显主持召开专题会议研究安置房建...
  • 四川省政协调研组来洛
  • 孩子在学校打闹受伤谁来担责？涧西区...
  • 洛阳市张衡街小学：校园科技节 点亮科...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    隋唐秋韵

    秋清水蔚蓝

    斑头鸺鹠

    湘西杂拍
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605