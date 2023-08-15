金科绿都天宸二期燃气迟迟未通？新奥华油燃气公司回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在金科绿都天宸买的房，都装修完了，燃气迟迟未通，影响入住，想问是什么原因造成的？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在金科绿都天宸买的房，都装修完了，燃气迟迟未通，影响入住，想问是什么原因造成的？

新奥华油燃气公司回复：经核实，金科绿都天宸二期在前期地埋检测中发现有树木、路灯占压和污水井安全间距不足等问题，已告知开发商需要整改。我司多次督促开发商进场施工，现又因资金问题迟迟未开始整改。我司设有项目经理，始终跟进该小区的通气进程，待开发商完成整改，我司将优先安排二次验收，无隐患后方可通气，请您耐心等待。

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