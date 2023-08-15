谁是曹操牵肠挂肚的那个人（典故里的霓裳洛阳）

古人对服饰颜色也是有追求的。中国古代不同时期有不同的流行色，很多典故都跟古人的时尚穿衣法则有关。

肚饿要吃饭，天凉得加衣。今年秋冬流行美拉德穿衣风格。

“美拉德”这个概念源于西方，原本是指牛排、面包等食物在烹饪过程中由生到熟的变色反应。红棕色、卡其色、褐色、驼色、焦糖色都属于美拉德色系。这种色系多年前就很流行，如今不过是时尚界换个新名词而已。

古人对服饰颜色也是有追求的。中国古代不同时期有不同的流行色，很多典故都跟古人的时尚穿衣法则有关。

青青子衿，悠悠我心

与洛阳渊源颇深的曹操喜欢青色——确切来说，他喜欢穿青绿色衣裳的人。何以见得？请看曹操写的《短歌行》：“青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。”

想象一下，杀人不眨眼的曹操，满脸求之不得的模样，倾心思念“青青子衿”的人，那是啥感觉？

其实，曹操渴望的不是某个美女，而是有才华的男人。“青青子衿，悠悠我心”也不是曹操原创，而是他从《诗经》里照搬的，原句是“青青子衿，悠悠我心……一日不见，如三月兮”，是少女想念情郎时吟诵的情诗。

衿，汉服衣领。“青青子衿”意为青绿色的衣领，此处特指有知识、有魅力的男青年。

中国古代的传统服装色彩受“阴阳五行说”影响，大致分青、红、黑、白、黄五色，不同朝代崇尚不同颜色。

数千年前，周公在洛阳制礼作乐。从天子到平民，人们的服饰颜色、款式皆要合乎礼法，遵守规矩。

《周易》有云：“天玄而地黄。”在周代的洛阳人看来，与天同色的玄色是高级色，幽深而静谧，尊贵又神秘，大千世界的斑斓色彩皆源于此。

玄色本指深色调的蓝绿色或青色，所以东周人也把“玄天”称为“青天”。古籍《庄子》中就有“背负青天”一词。

《诗经》成书于东周时期。“青青子衿”者有凌云之志，可想而知不是一般人。

汉代往后，玄色被重新定义为月已落、日未出时天空的颜色——赤黑色，泛指黑色。“青衿”则代指文士、读书人。

汉末天下大乱，群雄逐鹿中原。曹操挟天子而令诸侯，招贤纳士，期望自己像周公一样有号召力，“周公吐哺，天下归心”。

《短歌行》更像是一篇招聘书，表达了曹操求贤若渴的态度“青青子衿，悠悠我心”，有才华的人啊，赶紧都来投效我吧！

京洛多尘，素衣化缁

东汉时期，京都洛阳流行玄、赤、白、绿等纯色系着装风格，质朴自然、端庄大气的“老钱风”穿搭风靡一时。

从洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆展出的汉代器皿、汉代壁画可见，当时赤红色很流行，渴望得道成仙的贵族们喜欢穿戴赤红色服饰，仿拟仙人风姿。还有很多人穿着青绿色衣裳。

青绿色象征平和、清净，低调沉稳，是平民可用的颜色，契合儒家中庸之美。隋唐两宋时期的学子制服都是青绿色系的。

有些文人雅士还喜欢穿未经漂染的素白色布衣，以彰显其高洁品性。

西晋才子陆机从江南来到京城洛阳打拼，功成名就，名满京城，与顾荣、陆云并称“洛阳三俊”。但他思恋故土，过得似乎并不太开心。在替顾荣写给老婆的家书——《为顾荣赠妇》(又名《为顾彦先赠妇》)中，他写到“京洛多风尘，素衣化为缁”，京都洛阳离家千里，一路上风尘仆仆，白衣裳都变成了黑衣裳。

后人以“素衣化缁”比喻灰尘极多。素是麻白色，缁是帛黑色。陆机进京当了高官，官场上尔虞我诈，由白变黑的或许不只是衣裳。

布衣蔬食，不忘初心

汉末高官毛玠一生清廉，刚直不阿，布衣蔬食，生活俭朴，即便素衣化缁也初心不改。

据《三国志》《资治通鉴》等古籍记载，毛玠是咱河南老乡，有才华，有志气，年轻时当过县吏，后来投效曹操。

汉末战乱频仍，国库空虚，民心不稳。毛玠劝曹操“奉天子以令不臣”，发展农耕，扩充军备。曹操大为赞赏，欣然采纳。

曹操当上丞相后，让毛玠主管人才选拔。毛玠秉公办事，唯才是举，不靠谱的人后台再硬、名气再大他也不用。

他讨厌虚伪、浮夸之人，憎恶阿谀奉承之徒，对光吃饭不干活的官员一律罢官免职，绝不手软。

《三国志》里说，毛玠虽位高权重，生活却格外俭朴，穿粗布衣裳，吃粗茶淡饭，“布衣蔬食”，经常捐款救济穷人，家无余财。在他的监督下，官员们励精图治，廉洁奉公，再也不敢讲吃讲穿。

曹操大赞毛玠：“用人如此，使天下人自治，吾复何为哉！”

毛玠就是我梦寐以求的“青青子衿”呀！有了他这样的左膀右臂，老曹我可以当甩手掌柜啦。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）