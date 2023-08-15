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第二场“河洛益企·政在行动”系列宣讲活动举行（万人助万企）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.19 08:44

　　昨日，我市在市民营企业金融服务工作站举行第二场“河洛益企·政在行动”系列宣讲活动，帮助企业用活用足政策，助力企业实现高质量发展。

　　宣讲由市“万人助万企”活动领导小组办公室、市企业服务中心协同运营联盟、市民营经济发展促进中心联合举办，针对“专精特新”小巨人企业、省级“专精特新”中小企业、瞪羚企业、创新型中小企业、高新技术企业认定评选政策进行专题解读，来自全市各县区的130多家相关企业积极参会。

　　“申报高新技术企业，从事研发和相关技术创新活动的科技人员，占企业当年职工总数的比例不能低于10%……”宣讲活动现场，政和科技股份有限公司咨询中心讲师李春喜，从不同企业的项目认定条件、筹划准备、认定后运营维护方法等方面进行详细解读和现场答疑。

　　“我们在前期调研的基础上，针对企业反映较多的问题，将分行业、分专题精准开展政策宣讲，进一步推动政策‘直达快享’。”市“万人助万企”活动领导小组办公室相关负责人表示，将不断丰富惠企政策宣讲形式和内容，以惠企助企的实际成效助推全市经济高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 陈相龙)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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