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强化有解思维 加快项目攻坚 推动主题教育取得更大实效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.19 08:31

　　昨日，市委常委徐超文深入主题教育“大攻坚、见实效、建新功”分包项目黄河流域非物质文化遗产保护展示中心进行督导调研。

　　黄河流域非物质文化遗产保护展示中心是省市两级重点项目。徐超文实地察看工程建设进度，详细了解业态布局、市场运营和招商推进工作，听取并梳理项目建设中存在的问题和困难。

　　徐超文强调，要深入贯彻落实中央、省委、市委关于主题教育的部署要求，扎实开展“大攻坚、见实效、建新功”工作，以项目攻坚为着力点，紧盯节点、倒排工期，压实责任、挂图作战，推动项目建设提质增速，尽快发挥作用。要强化有解思维，坚持问题导向，进一步加大统筹协调力度，逐一破解制约项目推进的堵点、难点、卡点问题，推动要素跟着项目走、服务围着项目转、工作盯着项目干，确保攻坚事项取得扎实成效。要抢抓新文旅风口，坚持运营前置，注重运用市场化手段整合资源、包装项目,从经营性文旅项目入手，精准研究业态布局，确保实现收益平衡，尽快落实运营商和商业项目，打造布局合理、业态多元的文旅融合标志性项目。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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