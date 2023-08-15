四川省政协调研组来洛

17日至昨日，四川省政协调研组来洛围绕现代服务业发展情况进行专题调研。

17日至昨日，四川省政协调研组来洛围绕现代服务业发展情况进行专题调研。

四川省政协副主席尧斯丹带队，四川省政协经济委员会副主任由建等一同来洛。河南省政协经济委员会副主任冯先志、洛阳市政协副主席张伊民等参加相关活动。

近年来，洛阳以推动服务业高质量发展为主题，把扩大内需同优化服务供给有机结合，着力推进生产性服务业向专业化高端化发展，生活性服务业向高品质多样化升级，推动服务业运行整体好转和快速发展。在洛期间，调研组一行先后到洛阳博物馆、洛阳市规划展示馆、大数据产业园、中浩德电商物流园等地，实地察看城市规划、产业发展，详细了解洛阳商业商贸、物流运输等现代服务业发展情况，对我市相关经验做法和成效给予充分肯定。

调研组指出，要认真贯彻落实习近平总书记关于加快建设现代化产业体系的重要论述，学习借鉴洛阳经验做法，促消费扩内需、强招引促发展、育主体强支撑、优结构补短板，助力四川现代服务业提质增效。要深化产业融合，拓展服务消费，促进服务业各业态融合发展，培育壮大平台经济、共享经济、体验经济等新业态，加快生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。要创优产业生态，强化要素保障和政策支持，打造市场化法治化国际化营商环境，促进现代服务业结构持续优化、规模体量不断提升，以优质高效的现代服务业赋能经济社会高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 见习记者 陈雅旭 通讯员 成洋)