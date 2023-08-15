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孟津区人民法院审理一起交通事故 合伙人要共同担责
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.19 08:32

　　“共享利益，共担风险”是合伙合同的典型特征，合伙做生意，利益的分配大家都能看到，风险的承担却往往被忽视。孟津区的老郭与老康这对合伙人，之前合作相安无事，却因为一起交通事故，双方合伙的小船说翻就翻。前不久，孟津区人民法院审理了这对合伙人的案件。

　　老郭与老康合伙从事墙面粉刷施工，双方平均分配收入。2022年9月7日，两人为客户家施工期间，老郭在驾驶三轮摩托车拉送施工材料过程中发生交通事故，与小王驾驶的两轮电动车相撞，致小王受伤、车辆损坏。经孟津区公安交通警察大队道路交通事故认定书认定，老郭与小王负事故同等责任。

　　事故发生后，小王因身体多处骨折，住院治疗28日。经协商，老郭赔偿小王损失10万元。

　　事后，老郭认为自己是在工作中发生意外而造成损失，老康应平均承担赔偿费用。双方协商未果后，老郭将老康诉至孟津区人民法院。

　　原告老郭说，从2021年开始，他和老康一起合伙从事墙面粉刷施工，共享利益，共担风险。因双方系合伙经营，在工作中发生意外造成损失，应平均承担，老康应向自己支付合伙损失5万元。

　　被告老康则辩称，自己和原告老郭之间不是合伙关系，而是劳务关系，并且他对原告与小王之间的交通事故不存在过错，因此无须承担赔偿责任。

　　法官表示，根据《中华人民共和国民法典》第九百六十七条规定，合伙合同是两个以上合伙人为了共同的事业目的，订立的共享利益、共担风险的协议。该法第九百七十三条规定，合伙人对合伙债务承担连带责任。清偿合伙债务超过自己应当承担份额的合伙人，有权向其他合伙人追偿。

　　本案中，老郭在执行合伙事务过程中与案外人小王发生了交通事故，老郭向小王赔偿10万元，根据小王伤情，老郭赔偿的10万元具有合理合法性，该赔偿款项系老郭与老康之间的合伙债务，老康应就该债务承担一定的份额。

　　考虑到老郭作为机动车驾驶人，应该遵守《中华人民共和国道路交通安全法》，对交通事故的发生应负更多的注意义务，其对该合伙债务的产生较老康而言应负更多的责任，就老郭已支付的10万元赔偿款中，法院依法判决老康承担其中3万元。

　　法官提醒，自然人合伙时不仅要考虑到合伙能够带来的利益，更应注意到它可能产生的风险，合伙利益的分配要公平，合伙风险也要一起承担。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李璐璐)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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