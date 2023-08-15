洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“人人持证”职业技能培训走进邻里中心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.19 08:20

　　“我在邻里中心参加免费职业技能培训结业后，持证上岗从事汉服妆造，收入不错。”昨日，提起我市开展的“人人持证”职业技能培训，老城区32岁宝妈宋亚南说。

　　当日，在老城区北大街社区邻里中心，10名曾参加过美容师职业技能培训的宝妈分享就业、创业经验。

　　这群宝妈中数宋亚南年龄最小，她原是一名地产置业顾问，婚后担心忙起来没法照顾孩子，便辞掉工作成了全职宝妈。从今年5月开始，她早起送孩子上学前班，而后就去汉服馆为提前约好的游客化妆。

　　“今年4月，我听说老城区人社局在邻里中心开展免费汉服妆造技能培训，就报了名。”宋亚南说，她参加完11天培训后，在结业现场就和一家汉服馆签了约，工作时间灵活，每月有几千元收入。

　　宋亚南表示，这几个月，她经常穿着汉服回家，一路上被行人和邻居夸赞，心里别提多美了。她感谢“人人持证”职业技能培训这一好举措，让自己找到了合适的工作。

　　老城区41岁的马静，同样是一名职业技能培训的受益者，她结业后在老城区十字街附近开了一家汉服妆造馆。这间15平方米的小店，节假日每天能为她带来超过1万元的营业额。“非常感谢邻里中心的免费技能培训。”马静说。

　　今年以来，依托社区邻里中心，老城区人社部门聚焦提技能、促就业重点工作，联合时尚魅影职业培训学校等机构开展免费技能培训，培训了一批汉服妆造师、烘焙师等，并精准邀请辖区特色文创企业、单位现场招聘。截至今年7月，老城区人社部门共开办各类培训班71个，培训人员9717人次。其中，开办汉服妆造班33个，培训人员2146人次。

　　老城区人社局相关负责人表示，接下来，他们将依托邻里中心，持续开展“人人持证 技能洛阳”建设工作，抢抓产业风口，打好“组合拳”，为企业和群众提供更多、更优质的“一站式”就业服务。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李帆 周福雨 李琳琳 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    宝宝为何哭闹？快跟医生学“婴”语
    宝宝为何哭闹？快跟医生学“婴”语
    宝宝为何哭闹？快跟医生学“婴”语
        肚子饿了哭、不舒服了哭……面对小宝宝的哭闹，新手家长难免慌乱无措。
  • ·肩膀拉伤，歇歇就能好？
  • ·孩子经常扎马尾 头发会越来越少吗
  • ·服用这类控糖药，几个细节要留意
    • 洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
        桂花香里品秋韵，绚丽景色入目来。寒露过后，洛城各处秋意盎然。
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    		•  
    新闻排行
  • 快讯！全省城镇老旧小区改造工作观摩...
  • 提醒车辆减速的“鱼骨线”引关注 洛阳...
  • 洛龙区龙兴小区：引入市场运作 推动电...
  • 洛阳降雨持续 高海拔山区或将飘雪
  • 为母则刚，偃师58岁农妇割肾救子
  • 洛阳大明渠沿线已建设5座智能截流井及...
  • 洛龙区关林片区：挖掘历史资源 打造“...
  • 李俊景：十年如一日照顾瘫痪丈夫【高...
  • 洛阳在四县两区试点新生儿先心病筛查
  • 洛阳警方将严查违法养犬行为
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    隋唐秋韵

    秋清水蔚蓝

    斑头鸺鹠

    湘西杂拍
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605