“人人持证”职业技能培训走进邻里中心

“我在邻里中心参加免费职业技能培训结业后，持证上岗从事汉服妆造，收入不错。”昨日，提起我市开展的“人人持证”职业技能培训，老城区32岁宝妈宋亚南说。

“我在邻里中心参加免费职业技能培训结业后，持证上岗从事汉服妆造，收入不错。”昨日，提起我市开展的“人人持证”职业技能培训，老城区32岁宝妈宋亚南说。

当日，在老城区北大街社区邻里中心，10名曾参加过美容师职业技能培训的宝妈分享就业、创业经验。

这群宝妈中数宋亚南年龄最小，她原是一名地产置业顾问，婚后担心忙起来没法照顾孩子，便辞掉工作成了全职宝妈。从今年5月开始，她早起送孩子上学前班，而后就去汉服馆为提前约好的游客化妆。

“今年4月，我听说老城区人社局在邻里中心开展免费汉服妆造技能培训，就报了名。”宋亚南说，她参加完11天培训后，在结业现场就和一家汉服馆签了约，工作时间灵活，每月有几千元收入。

宋亚南表示，这几个月，她经常穿着汉服回家，一路上被行人和邻居夸赞，心里别提多美了。她感谢“人人持证”职业技能培训这一好举措，让自己找到了合适的工作。

老城区41岁的马静，同样是一名职业技能培训的受益者，她结业后在老城区十字街附近开了一家汉服妆造馆。这间15平方米的小店，节假日每天能为她带来超过1万元的营业额。“非常感谢邻里中心的免费技能培训。”马静说。

今年以来，依托社区邻里中心，老城区人社部门聚焦提技能、促就业重点工作，联合时尚魅影职业培训学校等机构开展免费技能培训，培训了一批汉服妆造师、烘焙师等，并精准邀请辖区特色文创企业、单位现场招聘。截至今年7月，老城区人社部门共开办各类培训班71个，培训人员9717人次。其中，开办汉服妆造班33个，培训人员2146人次。

老城区人社局相关负责人表示，接下来，他们将依托邻里中心，持续开展“人人持证 技能洛阳”建设工作，抢抓产业风口，打好“组合拳”，为企业和群众提供更多、更优质的“一站式”就业服务。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李帆 周福雨 李琳琳 文/图）