孩子在学校打闹受伤谁来担责？涧西区人民法院判了

“开开心心上学去，平平安安回家来”是每位家长对孩子的期盼，但是孩子在学校受伤了怎么办？责任谁来担？近日，涧西区人民法院审理了一起学生在校打闹受伤引发的案件。

绘图 雅琦

“开开心心上学去，平平安安回家来”是每位家长对孩子的期盼，但是孩子在学校受伤了怎么办？责任谁来担？近日，涧西区人民法院审理了一起学生在校打闹受伤引发的案件。

7岁的小赵和9岁的团团是我市某小学的学生，2022年6月6日，双方在课间休息时因琐碎小事发生纠纷，导致小赵两颗门牙受损。

事发后，老师联系双方父母带受伤的孩子诊治，经鉴定小赵为牙齿冠折，且后续还需多次治疗。小赵家长联系团团家长索要赔偿，但双方就赔偿事宜始终无法达成一致意见，小赵及其家长遂向涧西区人民法院起诉，请求判令团团及其家长、学校、保险公司赔偿小赵各项损失共计8万余元。

诉讼中，团团及其家长辩称，本案是由孩子之间发生口角造成的意外后果，并非有意为之，且孩子造成的伤害是在学校上课期间，学校应当依法承担侵权责任。

学校辩称，小赵受伤由团团导致，应当由团团及其监护人承担责任，学校已经对在校学生进行了教育、管理，不应当承担责任；且学校投保的有校方责任险，如果需要承担责任，应当由保险公司在限额内优先承担。

法院经审理认为，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。无民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害的，幼儿园、学校或者其他教育机构应当承担侵权责任，但是，能够证明尽到教育、管理职责的，不承担侵权责任。

法官表示，本案中，小赵与团团在教室内发生争执，造成小赵牙齿受损，事故发生时，小赵为无民事行为能力人，团团为限制民事行为能力人，具备一定的行为能力和判断能力，其对同学的身体健康造成损害，应负此次事故的主要责任。学校负有教育、管理、保护在校学生的职责和义务，小赵受伤是在学校接受教育期间，对于损害结果的发生，学校提供的证据不足以证明其尽到了教育、管理职责，故应当承担与其过错相应的赔偿责任。

法院结合当事人提交的证据及庭审陈述，认定小赵受伤造成的损害由学校承担30%的责任，团团承担70%的责任。经认定，小赵的各项损失共计4万余元。学校投保了校方责任险，由保险公司在其承保的责任范围内予以赔偿。法院遂依法判决保险公司赔偿小赵12209.63元，团团及其监护人赔偿小赵28489.14元。

“孩子天生爱玩好动，又缺乏必要的安全意识，打闹受伤的情况时有发生。”法官提醒，学校要尽职尽责对学生进行安全教育，做好安全保障工作；家长也要在日常生活中加强对孩子的安全教育，培养安全意识，教育孩子在保护好自己的同时做到不伤害他人，最大限度地避免校园人身损害事故的发生。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 赵志刚 张恒燕 樊岚)