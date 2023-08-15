独居老人拨打120后，请及时打开房门

身患疾病的独居老人一旦突发疾病，正确、冷静且及时自救尤为关键。

身患疾病的独居老人一旦突发疾病，正确、冷静且及时自救尤为关键。日前，我市一位独居老人凌晨突发疾病，在失去行动能力前拨打120，然后及时打开了房门，为医护人员及时施救争取了宝贵时间。

独居老人凌晨突发心脏病，他及时打开了房门

昨日上午，记者来到市第六人民医院急诊科，了解这名患者的救治情况。急诊科护士长谷素丽介绍，该患者是一名63岁的独居男性，家住涧西区洛轴南山小区。17日凌晨2点15分，急诊科接到急救指令，称该患者突发呼吸困难。7分钟后，急诊科医护人员抵达该小区，很快找到了躺在门外的患者。

谷素丽介绍，医护人员抵达现场后，患者神志还比较清醒。“他告诉我们，自己有心脏病及支气管哮喘病史。”谷素丽说，后来该患者意识逐渐模糊，心电监护显示为氧合33%，医护人员立即开始抢救，约3分钟后，患者意识逐渐清醒，被安全转运至医院，目前患者身体状况得到极大改善，正在接受进一步的观察和治疗。

谷素丽十分肯定该患者的自救意识。她说，该患者突发疾病为急性心肌梗死，情况危急，需要尽早抢救。假如他没有及时打开房门，医护人员将无法及时施救，后果不堪设想。对此，谷素丽表示，独居老人在拨打120急救电话后，应当在尚有行为能力时及时将自家房门打开，为获救争取时间。

留下备用钥匙，以备不时之需

谷素丽说，急诊科以前也遇到过类似情况，独居患者在拨打120急救电话后没能及时打开房门，医护人员由于无法破门，只得求助公安及消防部门，从而造成了一定的延误。

谷素丽提醒，秋冬季是老人心脑血管疾病的高发期。没有亲属在身边，独居老人要增强自救意识，发病时应当第一时间拨打120求救，之后再联系亲属。独居老人的子女和亲属也应当时常提醒老人，或者在家里的显著位置贴上120急救电话的提示贴。

谷素丽介绍，曾有一名突发脑梗的独居老人，醒来后发现自己一侧肢体无法动弹，先给儿子打了电话，然后由儿子拨打120急救电话。由于老人失去了行动能力，无法自己开门，儿子从远处赶来，才为医护人员打开了房门，耽误了不少救治时间。如遇类似情况，可在独居老人家门外某处或者社区、邻居处留下备用钥匙，以备不时之需。

拨打120急救电话，说清这些信息是关键

谷素丽介绍，独居老人发病后拨打120急救电话时，应当说清楚自己不舒服的症状、发病时间、是否有基础病，以及详细居住地址。独居老人打完电话后，在力所能及的前提下，应将房门打开，以便得到及时救治。

身体残疾或者言语表达不清的独居老人，在寻求紧急医疗救助时会遇到一定障碍。谷素丽说，子女或亲属可以在老人身上留一张写有老人情况的卡片，上面可注明老人的姓名、紧急联系人电话、疾病史和过敏史等信息，也可以在老人家中安装监控摄像头，及时掌握老人的活动情况。此外，老人使用的手机也尽量不要设置锁屏密码，以便医护人员到达现场后能够及时通过其手机联系到亲属并说明相关情况。

“对独居老人来说，觉得身体不舒服，要及时到医院就诊，最好不要等到情况危急时再拨打120急救电话。”谷素丽说。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 张文婷 记者 王博东 通讯员 王雨 张广武）