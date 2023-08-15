涧西区长春社区：召集居民办“家宴” “锦囊妙计”从中来

16日上午，涧西区长春路街道长春社区新时代文明实践站活动室的会议桌上，摆了一盆已经调配好的饺子馅和面粉、案板、擀面杖等物。社区党委书记何谦招呼几位居民坐下，一边说一边揉起了面团。

“今天社区请大家来吃饺子，顺便想听听大家对解决不文明养犬问题有啥好招儿。”

16日上午，涧西区长春路街道长春社区新时代文明实践站活动室的会议桌上，摆了一盆已经调配好的饺子馅和面粉、案板、擀面杖等物。社区党委书记何谦招呼几位居民坐下，一边说一边揉起了面团。

看到何谦包饺子时“笨手笨脚”，63岁的居民胡敏霞撸起了袖子：“咱一起动手！”在她的带领下，其他几位居民纷纷洗手干了起来。

“我每次带孙女在院子里玩，看到没有人牵的狗乱跑，心里就害怕。”胡敏霞率先开口，她年轻时有一次差点儿被狗咬伤，从那之后对不文明养犬问题就格外关注。

“对啊，除了不牵狗，遛狗时的环境卫生问题咱们也得多留心。”张桂蓉将馅料放进胡敏霞递过来的饺子皮里，没几下就捏成一个饺子。

桌子上已经包好的饺子越来越多，现场讨论也越来越热烈。

“咱小区的不文明养犬问题日积月累。要我说，我们还得多发宣传页，把文明养犬氛围营造起来。”“宣传页的效果不好，我们应该建个微信群，把社区里所有养狗的人拉进来，平时在群里发点辖区宠物用品店的优惠券，顺带把文明养犬知识宣传了！”……大家你一言我一语，很快，一套完整、操作性强的方案就出炉了。

这时，又有人提出愿意牵头组建社区“管闲事”志愿服务队：“闲着没事儿就在小区里转悠，提醒遛狗拴绳、清理狗便……”一呼百应，参与活动的9位居民全部现场报名参加。

“小区里的‘闲事’都是影响家家户户的大事，‘管闲事’这个名字起得好！”何谦一边将热气腾腾的饺子往碗里盛一边笑着说，“今天这个活动的收获太大了！饺子好了，大家赶紧趁热吃。”

走出活动室，大家纷纷感叹，以前开会常冷场，如今热热闹闹地就把事情解决了，“美哩很！”

接下来，长春社区还将持续采用这种群众参与的“家宴”形式，把社区中大伙儿的“急难愁盼”放在饭桌上说一说，从中找寻文明社区创建的“锦囊妙计”。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨）