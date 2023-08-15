洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

涧西区长春社区：召集居民办“家宴” “锦囊妙计”从中来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.19 08:21

　　“今天社区请大家来吃饺子，顺便想听听大家对解决不文明养犬问题有啥好招儿。”

　　16日上午，涧西区长春路街道长春社区新时代文明实践站活动室的会议桌上，摆了一盆已经调配好的饺子馅和面粉、案板、擀面杖等物。社区党委书记何谦招呼几位居民坐下，一边说一边揉起了面团。

　　看到何谦包饺子时“笨手笨脚”，63岁的居民胡敏霞撸起了袖子：“咱一起动手！”在她的带领下，其他几位居民纷纷洗手干了起来。

　　“我每次带孙女在院子里玩，看到没有人牵的狗乱跑，心里就害怕。”胡敏霞率先开口，她年轻时有一次差点儿被狗咬伤，从那之后对不文明养犬问题就格外关注。

　　“对啊，除了不牵狗，遛狗时的环境卫生问题咱们也得多留心。”张桂蓉将馅料放进胡敏霞递过来的饺子皮里，没几下就捏成一个饺子。

　　桌子上已经包好的饺子越来越多，现场讨论也越来越热烈。

　　“咱小区的不文明养犬问题日积月累。要我说，我们还得多发宣传页，把文明养犬氛围营造起来。”“宣传页的效果不好，我们应该建个微信群，把社区里所有养狗的人拉进来，平时在群里发点辖区宠物用品店的优惠券，顺带把文明养犬知识宣传了！”……大家你一言我一语，很快，一套完整、操作性强的方案就出炉了。

　　这时，又有人提出愿意牵头组建社区“管闲事”志愿服务队：“闲着没事儿就在小区里转悠，提醒遛狗拴绳、清理狗便……”一呼百应，参与活动的9位居民全部现场报名参加。

　　“小区里的‘闲事’都是影响家家户户的大事，‘管闲事’这个名字起得好！”何谦一边将热气腾腾的饺子往碗里盛一边笑着说，“今天这个活动的收获太大了！饺子好了，大家赶紧趁热吃。”

　　走出活动室，大家纷纷感叹，以前开会常冷场，如今热热闹闹地就把事情解决了，“美哩很！”

　　接下来，长春社区还将持续采用这种群众参与的“家宴”形式，把社区中大伙儿的“急难愁盼”放在饭桌上说一说，从中找寻文明社区创建的“锦囊妙计”。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    宝宝为何哭闹？快跟医生学“婴”语
    宝宝为何哭闹？快跟医生学“婴”语
    宝宝为何哭闹？快跟医生学“婴”语
        肚子饿了哭、不舒服了哭……面对小宝宝的哭闹，新手家长难免慌乱无措。
  • ·肩膀拉伤，歇歇就能好？
  • ·孩子经常扎马尾 头发会越来越少吗
  • ·服用这类控糖药，几个细节要留意
    • 洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
        桂花香里品秋韵，绚丽景色入目来。寒露过后，洛城各处秋意盎然。
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    		•  
    新闻排行
  • 快讯！全省城镇老旧小区改造工作观摩...
  • 提醒车辆减速的“鱼骨线”引关注 洛阳...
  • 洛龙区龙兴小区：引入市场运作 推动电...
  • 洛阳降雨持续 高海拔山区或将飘雪
  • 为母则刚，偃师58岁农妇割肾救子
  • 洛阳大明渠沿线已建设5座智能截流井及...
  • 洛龙区关林片区：挖掘历史资源 打造“...
  • 李俊景：十年如一日照顾瘫痪丈夫【高...
  • 洛阳在四县两区试点新生儿先心病筛查
  • 洛阳警方将严查违法养犬行为
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    隋唐秋韵

    秋清水蔚蓝

    斑头鸺鹠

    湘西杂拍
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605