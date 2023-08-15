洛阳作家短篇小说《天空的花朵》 获第五届中华铁人文学奖

记者日前从市作协获悉，第五届中华铁人文学奖获奖名单近日揭晓，市作协副主席吴文奇的石化工业题材短篇小说《天空的花朵》获得中短篇小说奖。

记者日前从市作协获悉，第五届中华铁人文学奖获奖名单近日揭晓，市作协副主席吴文奇的石化工业题材短篇小说《天空的花朵》获得中短篇小说奖。 记者日前从市作协获悉，第五届中华铁人文学奖获奖名单近日揭晓，市作协副主席吴文奇的石化工业题材短篇小说《天空的花朵》获得中短篇小说奖。 中华铁人文学奖是在全国设立的第一个石油行业的文学奖，旨在奖掖石化工业题材创作方面涌现的优秀文学作品和作家。《天空的花朵》发表于2018年第11期《中国作家》文学期刊上，1.2万多字，在充满细节的描写中表现出一位专门与地方农民打交道的油田干部的艰辛。 吴文奇，中国作协会员，鲁迅文学院高研班学员，市作协副主席，高级政工师，现在中国石化洛阳石化公司工作。他多次获得中国石化文学大赛奖项。 (洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)