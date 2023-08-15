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努力让老年人拥有“最美夕阳红”（洛谭说事）

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.10.19 08:19

　　“吃饭对口，住着暖和，老美了”“活动室喜事多，充满喜和乐”……日前，我市举行全市居家社区养老服务体系建设观摩活动并召开推进会，从城市到乡村，从大而全的服务中心到小而精的养老站点，从多位老人出镜分享到多家典型交流发言，传递出的既有一种满满的幸福感，更有一座城市以高质量养老服务托起“最美夕阳红”的决心与温情。

　　“一个社会幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。”尊老敬老、爱老助老是中华民族的传统美德，是一个社会应有的道德坚守。面对“银发浪潮”，这更显必要和紧迫。就在这次会议上，一组数据引人深思——截至2022年年底，全市60岁以上老年人达132.5万人，占常住人口的18.7%，其中80岁以上高龄老人17.6万人，失能半失能老人24万人，老年人口总量大、比例高，且高龄化、失能化趋势明显。这昭示着对于养老这篇民生大文章，洛阳不仅要做好，还要尽快做。

　　在会上，市委书记江凌重申现阶段我们必须强化的三个思想共识，首要就是把养老纳入基本公共服务体系，并从我国国情、文化等现实出发，发展以居家养老为基础的服务体系。也正是秉持这一共识，近两年来，全市上下加快构建“五级四类”城乡养老服务体系，打造养老服务的“洛阳模式”。投资12亿元之多，建成街道、社区、小区级养老服务设施887个，新增居家社区养老床位8000余张、达到1.4万张，在农村建成38个乡镇区域养老服务中心、110个集中互助养老服务站、129个小型集中养老服务点、415个村级居家助老服务点……真金白银投入、真心实意付出，洛阳这一特色探索，让更多老年人就近就地圆梦“幸福享老”。

　　当然，对照老年人的多元需求，我市居家社区养老服务体系建设还有一定差距。比如，设施基础仍较薄弱，真正在老年人周边、身边的城乡养老设施覆盖率还不足1/3；建设标准还需提高，不少存在硬件缺乏、适老化改造粗放等问题；运营能力有待提升，市场化运营率偏低，可持续性不强等。这就需要我们咬定“五级四类”养老服务体系建设不放松，扎实做好会议既定的推进设施建设、提升运营能力、健全标准体系、做好要素保障等4方面13项工作，让老年人享受到更高品质的生活。

　　关爱今天的老人，就是关爱明天的自己。坚定把养老服务作为重大民生工程，真正把服务送到老年人身边，努力让更多老年人拥抱“夕阳无限好”！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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