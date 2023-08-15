2019年至今，洛阳共改造老旧小区2470个

记者从昨日召开的全省城镇老旧小区改造工作推进会上了解到，2019年至今，我市共改造老旧小区2470个，惠及群众71万余人，明年还将实施老旧小区改造项目143个，涉及2.6万余户。

涧西区滨河新村已加装电梯

记者从昨日召开的全省城镇老旧小区改造工作推进会上了解到，2019年至今，我市共改造老旧小区2470个，惠及群众71万余人，明年还将实施老旧小区改造项目143个，涉及2.6万余户。

近年来，我市扎实推进老旧小区改造工作。

在组团连片改造方面，我市按照“小院”变“大院”、相邻“小院子”变身“大社区”的思路，推动全市1850个独楼独院的老旧小区划入182个片区。

在优化改造内容方面，我市通过拆违腾退、闲置用房再利用、社区服务中心微改造等方式，新建邻里中心180个、体育公园118个、幼儿园31个，增加小区停车位11688个、电动自行车充电桩2万多个、新能源汽车充电桩1678个。

在电梯加装方面，我市探索“两楼共享”、连片打包的电梯加装新模式，并出台相关政策文件予以支持，其中市区两级财政对每部电梯予以8万元补贴。截至目前，全市既有住宅加装电梯累计已有351部。

在推动物业管理全覆盖方面，我市出台《洛阳市住宅物业管理条例》，明确老旧小区物业服务事项。积极探索“片区式”物业管理，推动老旧小区与周边小区“合楼并院”“以大带小”“以强带弱”引入物业。截至目前，全市已有118个无主管小区引进专业化物业。

未来，我市将在现有城镇老旧小区改造的基础上，继续加大工作力度。2024年，我市计划实施城镇老旧小区改造项目143个，涉及改造户数2.6万余户、改造面积245万余平方米、改造楼栋数693栋。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 赵晨熹 李玉丹 通讯员 杨青 文/图）