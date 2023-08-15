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帝都国际城小区物业公司“捆绑收费”？最新回复来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.18 22:46

　　“我们小区是转供暖，供热季临近，小区物业公司在收暖气费时设置门槛，要求业主缴暖气费时，还得一并缴明年的物业费。”近日，洛阳市洛龙区帝都国际城小区多名业主通过洛阳网“百姓呼声”平台反映物业公司捆绑收费问题。记者走访发现该情况属实，有关部门回应称物业公司不得捆绑收费，已督促其停止该不当做法。

　　走访：缴暖气费，须预缴一年物业费

　　16日，记者联系到发帖人之一——帝都国际城小区业主王女士。她说，帝都国际城小区属于转供暖小区，水电费等也都是向物业公司缴纳。供热季临近，她家人图省心，想早点缴纳暖气费，没想到被物业公司告知，缴暖气费时，必须一并预缴2024年整年的物业费。

　　“作为业主，我按时缴了往年的物业费，在不欠费的情况下，有权选择缴费时间和方式，可物业公司一口咬定，业主必须同时缴纳暖气费和物业费，否则他们不收暖气费，供热季开始后也将不予供热。”王女士说，为此，她家人往物业公司跑了四五趟，但对方始终给出相同说法，最后，家人只好暂缓缴费。

　　无独有偶，该小区业主秦先生也遇到了同样的情况。“物业公司不止捆绑物业费，还捆绑水电费。”秦先生说，前几天，他去缴纳暖气费，顺便预缴电费，结果被物业公司告知如不预存2024年度物业费，就不收取暖气费和电费。

　　记者注意到，洛阳网“百姓呼声”已有多条针对“帝都国际城物业捆绑收费”的投诉帖子。对此，洛龙区住建部门于10月14日回应：“网友您好：我单位已责成该物业公司不得捆绑收费，严格依据民法典和《河南省物业管理条例》相关规定，依法依规做好小区服务管理工作。”

　　不过，16日，记者来到帝都国际城小区走访发现，小区物业公司工作人员依然回应暖气费和下一年度物业费要一块缴纳，并称“是公司上级要求”“业主如果不想同时缴费，可以过一段时间再缴纳”。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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