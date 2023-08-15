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洛阳小伙儿亮相央视为家乡“代言” 尼格买提为他点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.18 19:41

　　近日，在CCTV-3综艺频道《开门大吉》节目中，龙门石窟金牌讲解员马丁等人化身“洛阳猜歌王”冲关中华曲库。节目中，马丁立足自身历史文化储备，不仅向全国观众“凡尔赛”洛阳的悠久文化和“地标名片”牡丹花，还“在线”推介起洛阳牛肉汤、水席等特色美食。节目播出后，不少网友表示已把洛阳列入自己的“旅行梦想清单”。

　　龙门石窟金牌讲解员在央视舞台推介家乡

　　“大家好，我是来自十三朝古都洛阳龙门石窟景区的一名金牌讲解员，我叫马丁。”在16日晚播出的《开门大吉》节目中，马丁一上来就自信地介绍起了家乡洛阳。节目现场，他滔滔不绝讲述了世界文化遗产龙门石窟的重要历史文化地位，节目主持人尼格买提在旁不禁感叹：“好像今天你不是来开门的，你是来给我们讲解洛阳的历史文化的，也希望大家去了洛阳，一定要去龙门石窟看一看。”

　　除了龙门石窟，马丁还化身城市“代言人”，在节目中热情向全国观众推介牡丹、牛肉汤、水席等极富特色的“城市招牌”。

　　18日上午，记者联系到了马丁，他告诉记者，该节目于今年8月完成录制，此次，自己能够站在央视的舞台上为家乡“代言”，他感到十分骄傲和激动，“节目录制时，一说起洛阳我就有太多东西想说，当时节目共录制了3个多小时，最后精选剪出一个多小时播出。”

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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