满负荷试运行！涧西今冬有望用上新热源

18日，记者从万基控股集团有限公司获悉，该企业2×60万千瓦热电联产机组项目1号机组于近日完成168小时满负荷试运行，机组主要设备和系统运行安全稳定，各项性能指标符合设计参数标准，标志着其建设圆满完成。后续项目将转入商业化运行，有望在今冬为涧西区提供新热源。

18日，记者从万基控股集团有限公司获悉，该企业2×60万千瓦热电联产机组项目1号机组于近日完成168小时满负荷试运行，机组主要设备和系统运行安全稳定，各项性能指标符合设计参数标准，标志着其建设圆满完成。后续项目将转入商业化运行，有望在今冬为涧西区提供新热源。

作为省市重点项目，以及担负着洛阳市涧西区供暖任务的重大民生工程，该项目整体建成投用后每年可发电72亿度，实现供热面积2250万平方米，实现销售收入22.5亿元、利税8.3亿元，利润6.45亿元，可有效填补洛阳市中心城区煤电基本清零带来的供热缺口，同时增强豫西电网保障能力，改善区域电力供应结构，具有较好的经济效益和社会效益。

除了保障民生，项目的持续推进，还将进一步推动相关产业发展。

对万基控股来说，热电联产机组项目投用，将大大缓解企业电力不足需要外购的局面，通过强化源头供应，提升了相关产业链的韧性和抗风险能力。随着灰库输灰桁架工程等项目配套工程的持续建设，企业还能解决粉煤灰封闭存储等难题，依托分级利用等方式使粉煤灰变废为宝，拓展产品深加工领域，进一步延伸产业链条。

在1号机组168小时试运行期间，项目建设指挥部严控安全生产，积极配合参建各方，全力保障机组安全、高效、准点投产。后续指挥部将以完成满负荷试运行为契机，继续发扬艰苦奋斗精神，继续保障1号机组安全、经济、高效、长周期稳定商业运行，同时扎实推进2号机组生产建设，力争早日实现双机组全面投产。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 介兴华 文/图）