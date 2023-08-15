洛阳部分公交线路调整

刚刚，“洛阳市交通运输局”微信公众号发布《关于调整部分公交线路和公交站位的通告》。

刚刚，“洛阳市交通运输局”微信公众号发布《关于调整部分公交线路和公交站位的通告》。 刚刚，“洛阳市交通运输局”微信公众号发布《关于调整部分公交线路和公交站位的通告》，内容如下： 一、优化调整V16路、取消V11路 为方便恒昌家园、瀛洲花园、宜人东路沿线附近居民出行，洛阳公交集团将于10月21日起，对V16路线进行优化调整延长至周山大道伊洛路口。 去程从新区第一公交停车场发车，走大屯街、宜人东路、凤翔街、太康东路、长夏门街、宜人东路、龙门大道、政和路、通济街、关林路、龙和西街、伊洛路、周山大道到达终点站周山大道伊洛路口；回程从周山大道伊洛路口发车，走周山大道、关林路、通济街、政和路、龙门大道、宜人东路、长夏门街、太康东路、凤翔街、宜人东路、大屯街到达终点站新区第一公交停车场。 V16路线延长后，走向和站点已基本覆盖V11路沿途主要客流需求区域。为使公交线路更加合理，在V16路延长后的同时，一并取消V11路。 二、取消V13路 2023年10月23日起，取消V13路。 三、84路增设招呼站 2023年10月21日起，对84路增设招呼站。 双向于西苑桥北至滨河南路西苑桥西区间，增设招呼站：滨河南路学子街口西。⑥