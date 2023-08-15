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洛阳部分公交线路调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市交通运输局 2023.10.18 19:41

　　刚刚，“洛阳市交通运输局”微信公众号发布《关于调整部分公交线路和公交站位的通告》，内容如下：

　　一、优化调整V16路、取消V11路

　　为方便恒昌家园、瀛洲花园、宜人东路沿线附近居民出行，洛阳公交集团将于10月21日起，对V16路线进行优化调整延长至周山大道伊洛路口。

　　去程从新区第一公交停车场发车，走大屯街、宜人东路、凤翔街、太康东路、长夏门街、宜人东路、龙门大道、政和路、通济街、关林路、龙和西街、伊洛路、周山大道到达终点站周山大道伊洛路口；回程从周山大道伊洛路口发车，走周山大道、关林路、通济街、政和路、龙门大道、宜人东路、长夏门街、太康东路、凤翔街、宜人东路、大屯街到达终点站新区第一公交停车场。

　　V16路线延长后，走向和站点已基本覆盖V11路沿途主要客流需求区域。为使公交线路更加合理，在V16路延长后的同时，一并取消V11路。

　　二、取消V13路

　　2023年10月23日起，取消V13路。

　　三、84路增设招呼站

　　2023年10月21日起，对84路增设招呼站。

　　双向于西苑桥北至滨河南路西苑桥西区间，增设招呼站：滨河南路学子街口西。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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