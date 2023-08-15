明日开赛！首届全国学青会场地车赛将在洛举行【视频】

洛阳又迎全国赛事！记者从洛阳市体育局获悉，19日至22日，第一届全国学生(青年)运动会(公开组)场地自行车赛将在洛阳市体育中心自行车馆举行。

洛阳又迎全国赛事！记者从洛阳市体育局获悉，19日至22日，第一届全国学生(青年)运动会(公开组)场地自行车赛将在洛阳市体育中心自行车馆举行。

据介绍，本次比赛由教育部、体育总局、共青团中央主办，河南省体育局、洛阳市政府承办，河南省田径自行车运动中心、洛阳市体育局协办，共有来自全国各地21支代表队近400名运动员参赛。本次比赛为期四天，设团体竞速赛(男子、女子)，团体追逐赛(男子、女子)，争先赛(男子、女子)，凯林赛(男子、女子)，全能赛(男子、女子) ，女子20公里麦迪逊赛、男子30公里麦迪逊赛等项目。

第一届全国学生(青年)运动会由原全国学生运动会和全国青年运动会合并而成，是国家级大型综合性运动会。本届运动会开幕式定于2023年11月5日举行，闭幕式定于2023年11月15日举行，地点均在广西壮族自治区南宁市。自今年7月首个前期比赛项目举办以来，已在全国多个城市成功举办了冲浪、马术、篮球(预赛)、足球(预赛)等项目。

本届全国学青会场地车赛举办期间，洛阳市体育中心自行车馆观众席免费对公众开放，体育爱好者可在现场工作人员指导下，有序入场观赛。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频)