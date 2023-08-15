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涧西区滨河新村小区：多措并举破难题 提升居民生活便捷度
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.18 11:47

　　加装电梯、规划新增停车位、加装充电设施……18日，全省城镇老旧小区改造工作观摩活动来到了洛阳市涧西区滨河新村小区，交流学习改造经验。

　　滨河新村小区位于南昌路南苑路西南侧，1995年建成投入使用，共26栋楼，住户1444户。根据居民反映的“上楼难”“停车难”“充电难”问题，按照“群众集体协商、费用合理分摊、谁受益谁出资”的原则，积极引导居民出资，拓宽小区道路，让位电梯加装，破解加装电梯难题，共计加装电梯53部。

　　小区充分利用楼间空地，优化空间布局，重新规划机动车停车位809个、非机动车停车位1202个，有效缓解了“停车难”问题。同时，对符合条件的停车位进行改造，新增汽车充电桩80个、非机动车充电设施10个，增加充电点位690个，充电难问题得到极大改善。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 赵晨熹 李玉丹 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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