西工区行署路片区：打造完整社区 满足居民多元需求

小区里就有咖啡馆、运动场、书画室、社区食堂，居民出行、购物、休闲娱乐十分便利。18日，全省城镇老旧小区改造工作观摩活动走进洛阳市西工区行署路片区。 小区里就有咖啡馆、运动场、书画室、社区食堂，居民出行、购物、休闲娱乐十分便利。18日，全省城镇老旧小区改造工作观摩活动走进洛阳市西工区行署路片区。 近年，该小区通过组团连片改造、盘活社区闲置资源、引入新型业态等方式，不断提升公共服务水平，被住建部列为全国完整社区建设试点。 改造过程中，小区充分利用“边角地”“闲置地”，因地制宜新建停车场、规划停车泊位，新增停车位827个；积极破解房屋采光、费用分摊等问题瓶颈，试点完成电梯加装10部，惠及居民124户；积极整治空中线缆约2万米，36个小区线缆全部实现入地。 除此之外，小区还通过改造盘活2000余平方米的老年大学用房、充分利用党群服务中心楼前小广场及相连接的坑洼空地等闲置资源，配建综合性养老服务中心、社区体育公园、托育机构、停车场；整合便民服务“乐邻街”，建设集各种服务功能于一体的行署路片区邻里中心，有效满足社区居民多元化公共服务需求。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 赵晨熹 李玉丹 文/图）