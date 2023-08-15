洛阳警方将严查违法养犬行为

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳之前也出台过关于养犬的规定，希望相关部门严格执行规定要求，避免成都烈犬撕咬女童事情发生，造成悲剧。希望相关部门加强对市区养犬行为的管理！

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳之前也出台过关于养犬的规定，希望相关部门严格执行规定要求，避免成都烈犬撕咬女童事情发生，造成悲剧。希望相关部门加强对市区养犬行为的管理！

市公安局回复：《洛阳市养犬管理条例》已于今年1月1日起施行，公安机关已对洛阳市区养犬重点管理区域进行划定并向社会公告。2023年8月8号，经市政府批准，洛阳市公安局向社会公告了《关于禁止在重点管理区内销售、饲养烈性犬、大型犬具体品种和标准》。下一步，全市公安机关将把严查违法养犬作为工作重点，做好常态化管理工作，努力提高群众满意度。

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