洛龙区关林片区：挖掘历史资源 打造“一街两巷”特色街区

18日上午，河南省城镇老旧小区改造工作观摩活动走进洛阳市洛龙区关林片区，实地察看了解此处改造做法和成效。 18日上午，河南省城镇老旧小区改造工作观摩活动走进洛阳市洛龙区关林片区，实地察看了解此处改造做法和成效。 关林片区改造项目包含老旧小区32个、背街小巷2条，共涉及198栋楼、9884户。 该片区围绕关林庙景区，打造“一街两巷”特色风貌街区。“一街”即关林南街，利用关林南街明清风格关林牌坊以及提炼沿线部分小区明清风格建筑元素，对两侧老旧小区按照明清风格进行建筑外立面改造，同时利用街角低效空间，融入关圣文化、市井文化，打造出关林南街明清风貌商业街区；“两巷”即仁义巷、忠勇巷，分别通过古今融合和市井商业路径，结合三线入地改造、照明、沿街违建整治等进行改造，在保留城市特色风貌的同时，形成了文化内容丰富的片区。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 赵晨熹 李玉丹 文/图）