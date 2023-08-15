洛龙区龙兴小区：引入市场运作 推动电梯免费加装

18日，全省城镇老旧小区改造工作观摩活动走进洛阳市洛龙区龙兴小区，考察学习相关经验做法。

加装电梯不花一分钱，连后期的使用和维护费用也不用居民出，18年房龄的“老破小”瞬间变成了电梯“洋房”……

18日，全省城镇老旧小区改造工作观摩活动走进洛阳市洛龙区龙兴小区，考察学习相关经验做法。近年来，该小区在老旧小区改造过程中实行市场化运作方式，有效破解了融资、建设、运营等难题，推动173部电梯免费加装。

龙兴小区在改造过程中，按照“谁投资、谁收益”的原则，由区属平台公司作为项目的投资、建设、运营主体，通过成立特定项目公司与村集体签订公共空间特许经营相关协议，形成了政府、企业、居民多方参与的市场化运作模式。

据悉，项目进入运营期后，通过广告、充电桩、车位租赁、商铺租赁、家政服务等渠道获得营收，预计10年内全部收回成本，实现“自平衡”。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 赵晨熹 李玉丹 文/图）