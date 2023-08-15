快讯！全省城镇老旧小区改造工作观摩活动在洛启动

18日上午，河南省城镇老旧小区改造工作观摩活动在洛阳启动。
18日上午，河南省城镇老旧小区改造工作观摩活动在洛阳启动。
18日上午，河南省城镇老旧小区改造工作观摩活动在洛阳启动。
观摩活动由省住建厅组织，全省各地住建系统相关负责人组成观摩团，将深入洛龙区龙兴小区、关林片区，老城区莲花寺片区，西工区行署路片区，涧西区滨河新村等地，观摩洛阳城镇老旧小区改造项目建设成效和运营理念，交流学习经验做法。
观摩结束后，省住建厅还将在洛召开老旧小区改造工作推进会，全面回顾近年来城镇老旧小区改造工作进展，进一步总结经验、查找不足，推进城镇老旧小区改造工作再上新台阶。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 赵晨熹 李玉丹 文/图）
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